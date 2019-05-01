ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 15 мая, в размере 65.3001 руб. против 65.4703 руб. на 14 мая.





Курс доллара США за последние 5 дней:



14.05.19 - 65.4703 руб.

09.05.19 - 65.2287 руб.

08.05.19 - 65.2166 руб.

07.05.19 - 65.3350 руб.

01.05.19 - 64.6314 руб.

















































































































































































































































"AK&M" от 14.05.2019