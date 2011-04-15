Повтор! Среднесуточная добыча углеводородов Группой "ЛУКОЙЛ" в I квартале выросла на 4.1%

Среднесуточная добыча углеводородов Группой "ЛУКОЙЛ" без учёта проекта "Западная Курна-2" в I квартале 2019 года составила 2.379 млн барр. н. э. в сутки, что на 4.1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании.



Рост добычи в основном связан с развитием газовых проектов в Узбекистане.



Добыча нефти без учёта проекта "Западная Курна-2" составила 21.2 млн т, что на 1.5%. Объём и динамика добычи нефти Группой "ЛУКОЙЛ" в основном определяются внешними ограничениями объёмов добычи российских компаний.



В частности, на месторождении им. В.Филановского добыча нефти выросла на 18%. На второй добывающей платформе месторождения была введена в эксплуатацию седьмая скважина.



В результате реализации программы бурения на второй очереди месторождения им. Ю. Корчагина добыча нефти на месторождении выросла на 27%.



Разработка Ярегского месторождения и пермокарбоновой залежи Усинского месторождения, включая ввод новых парогенераторных мощностей, позволила нарастить добычу высоковязкой нефти до 1.2 млн тонн, или на 16%.



Добыча газа Группой "ЛУКОЙЛ" составила 9 млрд куб. м, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Основным фактором роста добычи газа стало развитие проектов в Узбекистане. Благодаря запуску второй очереди газоперерабатывающего комплекса на проекте Кандым добыча газа в Узбекистане выросла до 3.8 млрд куб. м (в доле Группы "ЛУКОЙЛ"), что на 33% больше, чем в I квартале 2018 года.



Объём переработки нефтяного сырья на НПЗ Группы "ЛУКОЙЛ" составил 16.7 млн т, что в среднесуточном выражении на 3.4% больше, чем в I квартале 2018 года.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "ЛУКОЙЛ", по МСФО в 2018 году составила 619.2 млрд руб., что на 47.8% больше по сравнению с 2017 годом - 418.8 млрд руб. Выручка от реализации выросла на 35.4% и составила 8.036 трлн руб. Показатель EBITDA вырос до 1.115 трлн руб., что на 34.1% больше по сравнению с 2017 годом.



"AK&M" от 14.05.2019