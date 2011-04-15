Чистая прибыль Ростелекома по МСФО за I квартал выросла на 46% до 5.631 млрд руб.

Чистая прибыль ПАО "Ростелеком" по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 46% до 5.631 млрд руб. с 3.864 млрд руб. годом ранее. Об этом говорится в материалах компании.



Выручка увеличилась на 3% до 78.667 млрд руб. с 76.203 млрд руб., показатель OIBDA - на 12% до 26.381 млрд руб. с 23.551 млрд руб., операционная прибыль - на 16% до 9.709 млрд руб. с 8.357 млрд руб.



ПАО "Ростелеком" (ИНН 7707049388) - национальный оператор дальней связи - обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. В апреле 2011 года к Ростелекому присоединились межрегиональные компании связи ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "СЗТ", ОАО "ЮТК" и ОАО "Дагсвязьинформ". Суммарная протяжённость магистральной сети связи - 500 тыс. км на всей территории России. Ростелеком располагает инфраструктурой доступа к 43 млн российских домохозяйств.



Уставный капитал компании составляет 6.961 млрд руб. и представлен 2784480101 акцией, в том числе: 2574914954 обыкновенных акций и 209565147 привилегированных акций типа "А". Основным акционером Ростелекома является государство. Ценные бумаги Ростелекома торгуются на российской бирже ММВБ, а также в электронной системе внебиржевой торговли OTCQX в США.





"AK&M" от 15.05.2019