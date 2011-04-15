ФАС признала МТС, Tele2 и ВымпелКом нарушившими закон о защите конкуренции

Федеральная антимонопольная служба признала ПАО "МТС", ООО "Т2 Мобайл", ПАО "Вымпелком" нарушившими закон "О защите конкуренции". Об этом говорится в сообщении службы.



По результатам проведенного расследования антимонопольная служба установила, что условия договоров с организациями без государственного участия в капитале существенно отличаются от условий договоров с организациями с государственным участием в капитале.



Антимонопольная служба выявила разницу, которая может достигать до 10 раз, то есть компании с госдолей могли платить в несколько раз меньше, чем частные. Такое обстоятельство создаёт дискриминационные условия и противоречит антимонопольному законодательству.



Одним из примеров, в частности, является осуществление банками информационных, сервисных и транзакционных рассылок СМС-сообщений.



В настоящее время ФАС признала операторов нарушившими закон в части создания дискриминационных условий при которых потребители услуг смс-рассылки поставлены в неравное положение.



Также ФАС установила нарушение закона, выразившееся в установлении монопольно высоких цен на услугу рассылки смс-сообщений.



Помимо этого, в действиях ВымпелКома по отмене возможности транслитерации смс-сообщений с кириллицы на латиницу, привели к удорожанию стоимости смс-рассылки в 2 раза, при этом действия оператора каким-либо образом не обоснованы.



Антимонопольная служба выдаст операторам предписание об устранении нарушения закона. Кроме того, ответственность за них предусмотрена КоАП.



В отношении Мегафона объявлен перерыв, рассмотрение дела продолжится 16 мая 2019 года.



ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.



Уставный капитал МТС составляет 199.84 млн руб. (1998381575 размещённых обыкновенных именных акций).



Прибыль, относящаяся к акционерам МТС, за 2018 год по МСФО упала на 87.8% до 6.8 млрд руб. с 56 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 8.4% до 480.3 млрд руб. с 442.9 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 22.9% до 220.9 млрд руб. со 179.8 млрд руб.



Tele2 - оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. С 1996 года акции Tele2 котируются на Стокгольмской бирже - OMX Nordic Exchange Stockholm.



Чистая прибыль Tele2 по МСФО за I квартал 2019 года выросла в 23 раза до 2.3 млрд руб. с 0.1 млрд руб. годом ранее. Операционная выручка увеличилась на 15.1% до 37.7 млрд руб. с 32.8 млрд руб., показатель EBITDA - на 71.9% до 16.1 млрд руб. с 9.4 млрд руб.



ПАО "Вымпел-Коммуникации" (ВымпелКом, ИНН 7713076301) - сотовый оператор России и СНГ. Компания оказывает услуги под брендом Beeline более 63 млн абонентов в России, Казахстане, Украине, Узбекистане, Грузии, Армении, Кыргызстане и Лаосе. С 2009 года входит в международную группу Veon Ltd.



Уставный капитал ВымпелКома составляет 288.538 тыс. руб. и разделён на 51281022 обыкновенных и 6426600 привилегированных акций номиналом 0.005 руб.



ПАО "МегаФон" (ИНН 7812014560) основано в 1993 году как ЗАО "Северо-Западный GSM", в 2002 году переименовано в ОАО "МегаФон". Компания является вторым по величине сотовым оператором РФ, обслуживающим более 69 млн абонентов. Дочерние компании МегаФона работают в Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии.



Чистая прибыль ПАО "МегаФон" по РСБУ за первое полугодие 2018 года составила 15.664 млрд руб. против убытка 10.805 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 2.5% до 144.944 млрд руб. со 141.351 млрд руб., валовая прибыль - на 3% до 49.476 млрд руб. с 47.981 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 15.665 млрд руб. против убытка 10.805 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "МегаФон" за 2018 год выросла на 2.7% до 21.068 млрд руб. с 20.519 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 4.3% до 335.549 млрд руб. с 321.81 млрд руб., показатель OIBDA - на 1.8% до 124.042 млрд руб. со 121.85 млрд руб.



"AK&M" от 15.05.2019