Нефтяные котировки находятся под давлением после выхода предварительных данных по коммерческим запасам нефти в США. Об этом говорится в обзоре Nordea.



Контракты на Brent торгуются в районе отметки $70.7/bbl, WTI - $61.1/bbl. Вчера в первой половине дня котировки заметно росли на фоне сообщений о том, что несколько беспилотников атаковали две насосные станции на нефтепроводе "Восток-Запад" в Саудовской Аравии, который позволяет транспортировать сырье, минуя Ормузский пролив.



Накануне несколько нефтяных танкеров были атакованы как раз недалеко от Ормузского пролива. Таким образом, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке по-прежнему находится на высоком уровне, что положительно влияет на нефтяные котировки.



Тем не менее, вчера в вечерние часы предварительные данные от API свидетельствовали о том, что запасы сырой нефти в США на прошлой неделе увеличились более чем на 8 mb, в то время как аналитики ожидали увидеть их снижение. Сегодня аналитики будут ждать публикацию официальной статистики по нефтяным запасам от Минэнерго США.





"AK&M" от 15.05.2019