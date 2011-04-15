По итогам вчерашней сессии российскому рублю удалось выйти в лидеры сегмента валют развивающихся стран (USD/RUB 64.91, -0.8%). Национальной валюте помогли укрепиться как некоторое улучшение внешнего фона и возобновление роста цен на нефть, так и факт встречи госсекретаря США М.Помпео с президентом РФ В.Путиным и министром иностранных дел РФ С.Лавровым (даже несмотря на отсутствие прорывных договоренностей). Кривая ОФЗ отреагировала умеренным движением вниз по доходности, до 1-2 б.п. в выборочных бумагах. Об этом говорится в обзоре Росбанка.



Даже с учетом позитивного движения на финансовом рынке, выбор Минфина на сегодняшние первичные аукционы выглядит несколько агрессивно с точки зрения дюрации. С начала года ведомство уже разместило на первичном рынке облигации в объеме свыше 1 трлн руб. и идет с опережением годового плана заимствований (2.4 трлн руб.). Как следствие, у Минфина есть пространство для небольших экспериментов, чтобы протестировать интерес инвесторов к разным участкам кривой даже в условиях волатильной внешней среды.



Сегодня вечером эстафету геополитических заголовков перенимает Конгресс США. В 21:00 MSK в комитете по финансовым услугам Палаты представителей пройдут слушания по эффективности применения санкций США.



Несмотря на тот факт, что обсуждение Brexit несколько отошло на второй план в последние недели на фоне американо-китайской темы, новые витки неопределенности привели к провалу фунта стерлингов ниже значимого уровня 1.30 (GBP/USD опустился до 1.29 в ходе вчерашних торгов).



Вчера Т.Мэй анонсировала новые сроки для достижения межпартийного решения по Brexit: совместный законопроект должен быть вынесен на голосование не позднее 3 июня. В противном случае, парламентарии не успеют его согласовать до летних каникул. Однако, даже по прошествии 7 недель переговоров между лейбористами и консерваторами окончательного согласия не достигнуто.



Ситуация осложнена предстоящими выборами в Европарламент, на которых весьма прочные позиции занимают сторонники выхода "без сделки". Оба обстоятельства ставят под сомнение не столько исход голосования по законопроекту, сколько позиции Т.Мэй в роли премьера - провал текущей сессии потребует переоценки коалиции правящей партии и, возможно, выборов нового, более радикально настроенного премьера. Это может открыть перспективы для дальнейшего падения курса фунта и замедления британской экономики.



"AK&M" от 15.05.2019