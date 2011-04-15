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15/05/2019
11:15

Российская валюта наращивает позиции

Российская валюта наращивает позиции. За вторник USDRUB снизилась на 46 коп., в среду утром продолжает опускаться еще на 11 коп., до 64.86. EURRUB потеряла накануне 70 коп. и сегодня добавляет еще 10 коп. к снижению. Об этом говорится в обзоре FxPro.

В начале недели рост рубля поддерживался, в основном, надеждами на улучшение международных взаимоотношений. В первую очередь, благодаря отзывам Лаврова после встречи с госсекретарем США. Кроме того, импульс роста на глобальных рынках происходил за счет возвращения надежд на торговую сделку США и Китая в ближайшие месяцы. Все же стоит быть осторожным с преждевременными выводами, поскольку "дружелюбная риторика" в последнее время часто противоречит фактическим действиям. США заявляют о "желании дружить", при этом, продолжая готовить новые санкции и препятствуя строительству "Северного потока-2". Китай и США отмечают "готовность" и близость торговой сделки, но пока только повышают тарифы.

Стоит отметить развитие наступления рубля после касания локальных минимумов у 65.50 за доллар и 73.50 за евро. Ближайшие цели нисходящего импульса по USDRUB и EURRUB видятся у отметок 64.50 и 72.50. Однако не исключено и более глубокое погружение, в область многомесячных минимумов данных валютных пар, у 71.50 и 63.70.

Среди факторов риска - вероятное окончание отскока на фондовых рынках США, которое было сформировано обещаниями, но не делами. Это способно вернуть рубль к снижению: в перспективе нескольких недель именно этот сценарий выглядит наиболее вероятным.


"AK&M" от 15.05.2019
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