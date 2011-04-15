Нефтяные фьючерсы утром теряют порядка 0.5%, продолжая удерживать краткосрочные поддержки $69.2 для Brent и $60.6 для WTI. Цены корректируются после повышения накануне, а также отчета Американского института нефти о росте запасов "черного золота" на прошлой неделе на 8.6 млн баррелей. Запасы нефтепродуктов при этом также подскочили почти на 3 млн баррелей, что указывает на возможность неприятных для "быков" сюрпризов в том числе в официальных данных Минэнерго США. Об этом говорится в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал Елены Кожуховой.



Рубль при этом укрепился против доллара и евро, не желая отдавать важные технические уровни. Пара доллар/рубль остается ниже сопротивления 65.6 руб. и накануне отвоевала отметку 65 руб. Пара евро/рубль опустилась ниже 73 руб., но остановила снижение у поддержки 72.6 руб.



Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги вторника уверенным повышением, которое приостановили у важных краткосрочных сопротивлении в виде средних полос Боллинджера дневных графиков (2560 и 1250 пунктов). В среду утром не исключено, что индексы проверят на прочность указанные значения, способность удержать которые откроет дорогу к максимумам года.





"AK&M" от 15.05.2019