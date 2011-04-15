В Курской области создан Совет по культуре при губернаторе, говорится в сообщении Комитета информации и печати области.



В состав совета вошли 25 человек. На первом заседании члены совета выделили три блока региональных вопросов. В первую очередь, предстоящая работа касается модернизации материально-технической базы учреждений культуры. Также участники встречи обозначили неразвитость сети театрально-концертных и музыкальных досуговых учреждений.



Появление региональных центров культуры и искусств для детей и молодёжи станет еще одним направлением. Эту задачу ставят на федеральном уровне в рамках национальной программы. В перспективе кластеры должны объединить залы, студии и выставочные пространства.



Помимо этого, в регионе займутся созданием новых культурных брендов и продвижением уже традиционных. Также члены Совета озвучили идею о создании принципиально новых проектов. В их числе "Курск великий", возрождающий кинематограф, а также фестиваль театра. В планах и создание передвижного фестиваля оперы.



Пакет предложений участники совета сформируют к следующему заседанию, после которого утвердят перечень поручений.





"AK&M" от 15.05.2019