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15/05/2019
12:19

В Курской области создан Совет по культуре при губернаторе

В Курской области создан Совет по культуре при губернаторе, говорится в сообщении Комитета информации и печати области.

В состав совета вошли 25 человек. На первом заседании члены совета выделили три блока региональных вопросов. В первую очередь, предстоящая работа касается модернизации материально-технической базы учреждений культуры. Также участники встречи обозначили неразвитость сети театрально-концертных и музыкальных досуговых учреждений.

Появление региональных центров культуры и искусств для детей и молодёжи станет еще одним направлением. Эту задачу ставят на федеральном уровне в рамках национальной программы. В перспективе кластеры должны объединить залы, студии и выставочные пространства.

Помимо этого, в регионе займутся созданием новых культурных брендов и продвижением уже традиционных. Также члены Совета озвучили идею о создании принципиально новых проектов. В их числе "Курск великий", возрождающий кинематограф, а также фестиваль театра. В планах и создание передвижного фестиваля оперы.

Пакет предложений участники совета сформируют к следующему заседанию, после которого утвердят перечень поручений.


"AK&M" от 15.05.2019
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