В рамках СЭФ-2019 состоится тематическое заседание "Малый бизнес – драйвер цифрового региона"

В рамках VIII Среднерусского экономического форума при участии Министерства экономического развития РФ состоится тематическое заседание "Малый бизнес – драйвер цифрового региона".



На заседании планируется обсудить: цифровые решения для развития малого предпринимательства; снижение административных барьеров для создания и развития бизнеса через цифровой прогресс; платформы для доступа малого предпринимателя к новым рынкам.



Участники заседания рассмотрят организацию создания новой электронной среды, ориентированной на специфику малых предприятий; информационные продукты для МСП в рамках цифровой стратегии страны; маркет-плейсы с логистической поддержкой в качестве драйвера развития малого предпринимательства; цифровую грамотность предпринимателей как залог успешного ведения бизнеса в ИКТ-среде.



К дискуссии приглашены представители Министерства экономического развития РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, АО "Корпорация малого и среднего предпринимательства", Фонда развития интернет-инициатив, Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.



VIII Среднерусский экономический форум состоится в Курске 26-27 июня 2019 года. Тема VIII СЭФ – "Цифровой Регион". Организаторами СЭФ выступают: Администрация Курской области, Агентство по привлечению инвестиций Курской области, Информационное агентство АК&М, при поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, Минэкономразвития РФ, Минпромторга РФ и ТПП РФ.



В работе форума примут участие более 2000 человек: представители федеральных министерств и ведомств, региональной власти Центральной России, государственных корпораций, крупнейших научных и образовательных учреждений, консалтинговых компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, инвестиционных и банковских структур, предприятий малого и среднего бизнеса.



Программа СЭФ-2019 включает пленарные мероприятия, 14 тематических заседаний, выставку передовых проектов в области цифровых технологий, конкурс молодых программистов.



Подробнее о форуме на http://www.sef-kursk.ru



"AK&M" от 15.05.2019