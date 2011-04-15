Банк России отозвал лицензии на осуществление страхования и перестрахования у СК "Респект"

Банк России отозвал лицензию на осуществление страхования и перестрахования у страховой компании "Респект". Об этом свидетельствует сообщение ЦБ.



Данное решение принято в связи с неоднократным нарушением страховой компанией требований страхового законодательства, за исключением требований в части финансовой устойчивости и платёжеспособности.



В свою очередь компания заявила, что обладает достаточными активами для исполнения своих обязательств и обеспечения непрерывности деятельности, гарантируя свою финансовую устойчивость и платёжеспособность. Действующие предписания регулятора в части соблюдения финансовой устойчивости у компании отсутствуют.



Совокупный объём собранных страховых премий СК "Респект" по итогам 2017 года составил 8.189 млрд руб.





"AK&M" от 15.05.2019