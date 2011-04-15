В "Шереметьево" открылась новая парковка у Терминала В. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.



Так, с 15 мая пассажиры и гости аэропорта могут воспользоваться новой плоскостной парковкой P13, расположенной на Шереметьевском шоссе в пешей доступности от Терминала В. Паркинг вмещает 451 автомобиль. Первый час стоянки - бесплатно, далее - 100 руб. в час, с четвёртого часа стоянки оплата по суточному тарифу - 300 руб. в сутки. Оплатить парковку можно наличными средствами или банковской картой через автоматическую кассу либо воспользоваться онлайн-сервисом оплаты услуг на сайте и в мобильном приложении "Шереметьево".



На территории аэропорта для автовладельцев предусмотрено восемь плоскостных парковок и многоуровневых паркингов с гибкой системой тарификации. Стоимость варьируется в зависимости от расположения парковки по принципу "ближе - быстрее, дальше - дешевле".



Так, парковка Р12 стоит 100 руб. в сутки, крытая парковка P12 - 200 руб. в сутки, парковка Р13 - 300 руб. в сутки, парковки Р6 (Терминалы E/F) и Р17 (Терминал В) - 400 руб. в сутки, паркинги Терминалов В и Е/F - 600 руб. в сутки, паркинг Терминала D - 800 руб. в сутки.



Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ, ИНН 7712094033) - крупнейший российский аэропорт по обслуживанию международных рейсов. Маршрутная сеть аэропорта составляет более 200 направлений. Состав собственников МАШ: РФ (83.04% от уставного капитала), ПАО "Аэрофлот" (8.96%), Внешэкономбанк (4.24%), АО "Банк ВТБ" (3.76%).



Пассажиропоток "Шереметьево" в 2018 году вырос на 14.3% до 45.836 млн по сравнению с годом ранее. Количество взлётно-посадочных операций (ВПО) составило 357.228 тыс. при росте в 15.9%. Пассажиропоток на международных воздушных линиях в 2018 году вырос на 11.6% и составил 24.695 млн пассажиров, на внутренних воздушных линиях - на 17.7% и достиг 21.141 млн.



Чистая прибыль АО "Международный аэропорт Шереметьево" по МСФО за 2018 год упала на 7.36% до 11.021 млрд руб. с 11.896 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 28.22% до 57.98 млрд руб. с 45.218 млрд руб., операционные расходы - на 38.17% до 38.467 млрд руб. с 27.84 млрд руб., операционная прибыль - на 12.29% до 19.513 млрд руб. с 17.378 млрд руб.



"AK&M" от 15.05.2019