Работники Avianca Brazil с 17 мая объявят бессрочную забастовку

В Бразилии с 17 мая 2019 года планируется бессрочная забастовка работников авиакомпании Avianca Brazil. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.



В этой связи возможны задержки и отмена рейсов авиаперевозчика в аэропортах Сан-Паулу "Конгоньяс" (CGH) и Рио-де-Жанейро "Сантос-Дюмон" (SDU).



Avianca Brasil, ранее известная как OceanAir, - бразильская авиакомпания со штаб-квартирой в Сан-Паулу, работающая на рынке регулярных пассажирских перевозок по более, чем 20 направлениям в Бразилии и других странах. Портом приписки авиакомпании и её главным транзитным узлом (хабом) является Международный аэропорт Сан-Паулу/Гуарульос, в качестве дополнительных хабов используются Международный аэропорт Бразилиа и Аэропорт Сан-Паулу/Конгоньяс.



"AK&M" от 15.05.2019