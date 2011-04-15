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15/05/2019
14:12

Работники Avianca Brazil с 17 мая объявят бессрочную забастовку

В Бразилии с 17 мая 2019 года планируется бессрочная забастовка работников авиакомпании Avianca Brazil. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.

В этой связи возможны задержки и отмена рейсов авиаперевозчика в аэропортах Сан-Паулу "Конгоньяс" (CGH) и Рио-де-Жанейро "Сантос-Дюмон" (SDU).

Avianca Brasil, ранее известная как OceanAir, - бразильская авиакомпания со штаб-квартирой в Сан-Паулу, работающая на рынке регулярных пассажирских перевозок по более, чем 20 направлениям в Бразилии и других странах. Портом приписки авиакомпании и её главным транзитным узлом (хабом) является Международный аэропорт Сан-Паулу/Гуарульос, в качестве дополнительных хабов используются Международный аэропорт Бразилиа и Аэропорт Сан-Паулу/Конгоньяс.

"AK&M" от 15.05.2019
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