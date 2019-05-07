ЦБ РФ установил официальный курс евро на 16 мая в размере 72.6891 руб. против 73.3712 руб. на 15 мая.





Курс евро за последние 5 дней:



15.05.19 - 73.3712 руб.

14.05.19 - 73.5231 руб.

09.05.19 - 73.0888 руб.

08.05.19 - 73.0817 руб.

07.05.19 - 73.1099 руб.































































































"AK&M" от 15.05.2019