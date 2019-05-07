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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 16 мая в размере 72.6891 руб. против 73.3712 руб. на 15 мая.
Курс евро за последние 5 дней:
15.05.19 - 73.3712 руб.
14.05.19 - 73.5231 руб.
09.05.19 - 73.0888 руб.
08.05.19 - 73.0817 руб.
07.05.19 - 73.1099 руб.
"AK&M" от 15.05.2019