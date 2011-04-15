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|15/05/2019
14:12
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Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 16 мая
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Банк России установил на 16 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 44.9014
1 Азербайджанский манат 38.2251
100 Армянских драмов 13.4793
1 Белорусский рубль 30.9778
1 Болгарский лев 37.1776
1 Бразильский реал 16.3076
100 Венгерских форинтов 22.3845
1000 Вон Республики Корея 54.5343
10 Гонконгских долларов 82.6122
10 Датских крон 97.3707
1 Доллар США 64.8489
1 Евро 72.6891
100 Индийских рупий 92.3083
100 Казахстанских тенге 17.0666
1 Канадский доллар 48.1361
100 Киргизских сомов 92.8402
10 Китайских юаней 94.3614
10 Молдавских леев 36.1527
1 Новый туркменский манат 18.5548
10 Норвежских крон 74.1308
1 Польский злотый 16.8746
1 Румынский лей 15.2715
1 СДР (специальные права
заимствования) 89.7424
1 Сингапурский доллар 47.3938
10 Таджикских сомони 68.6973
1 Турецкая лира 10.7020
10000 Узбекских сумов 76.6929
10 Украинских гривен 24.6410
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 83.7264
10 Чешских крон 28.2468
10 Шведских крон 67.5277
1 Швейцарский франк 64.4301
10 Южноафриканских рэндов 45.5441
100 Японских иен 59.2119
"AK&M" от 15.05.2019
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