Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 16 мая

Банк России установил на 16 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.







1 Австралийский доллар 44.9014

1 Азербайджанский манат 38.2251

100 Армянских драмов 13.4793

1 Белорусский рубль 30.9778

1 Болгарский лев 37.1776

1 Бразильский реал 16.3076

100 Венгерских форинтов 22.3845

1000 Вон Республики Корея 54.5343

10 Гонконгских долларов 82.6122

10 Датских крон 97.3707

1 Доллар США 64.8489

1 Евро 72.6891

100 Индийских рупий 92.3083

100 Казахстанских тенге 17.0666

1 Канадский доллар 48.1361

100 Киргизских сомов 92.8402

10 Китайских юаней 94.3614

10 Молдавских леев 36.1527

1 Новый туркменский манат 18.5548

10 Норвежских крон 74.1308

1 Польский злотый 16.8746

1 Румынский лей 15.2715

1 СДР (специальные права

заимствования) 89.7424

1 Сингапурский доллар 47.3938

10 Таджикских сомони 68.6973

1 Турецкая лира 10.7020

10000 Узбекских сумов 76.6929

10 Украинских гривен 24.6410

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 83.7264

10 Чешских крон 28.2468

10 Шведских крон 67.5277

1 Швейцарский франк 64.4301

10 Южноафриканских рэндов 45.5441

100 Японских иен 59.2119

"AK&M" от 15.05.2019