МЭР разработало механизм господдержки кредитования МСП

Минэкономразвития России разработало механизм господдержки кредитования МСП под залог прав на интеллектуальную собственность. Об этом говорится в сообщении министерства.



Так, сегодня, 15 мая, начинает действовать механизм оказания господдержки субъектам МСП для снижения финансовой нагрузки при кредитовании под залог прав на интеллектуальную собственность, разработанный МЭР.



В 2019 году на указанные цели планируется распределить 40 млн руб., а в период до 2024 года до 640 млн руб.



Подготовленные МЭР правила предоставления субсидий из федерального бюджета субъектам МСП на возмещение расходов, связанных с получением кредитов под залог прав на интеллектуальную собственность, утверждены постановлением Правительства России.



"Господдержка позволит расширить возможности финансирования высокотехнологичных компаний, обладающих исключительными правами на изобретения. Применение данного механизма позволит поддержать технологические малые и средние предприятия, продукция которых обладает мировой новизной и перспективами мировой конкурентоспособности. Таким образом, компании получат дополнительный стимул к росту, выходу на зарубежные рынки, реализации высокотехнологичных проектов, повышению производительности труда", - отметил министр экономического развития России Максим Орешкин, цитируемый в сообщении.



Правила предусматривают предоставление субсидий субъектам МСП заключившим кредитный договор с банком, если в отношении таких кредитов АО "Корпорацией МСП" предоставлена независимая гарантия. При этом, в качестве обеспечения со стороны заёмщика должны выступать исключительные права на интеллектуальную собственность в совокупном объёме не менее 50% от общей стоимости залоговой массы.



В рамках правил возмещаются расходы малых и средних компаний на уплату вознаграждения за предоставление независимой гарантии АО "Корпорация МСП", части процентов за пользование кредитом под залог (созалог) прав на интеллектуальную собственность.



"AK&M" от 15.05.2019