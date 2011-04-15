Банк России отозвал лицензии на осуществление страхования и перестрахования у "Национальной страховой компании Татарстан"

Банк России отозвал лицензию на осуществление страхования и перестрахования у "Национальной страховой компании Татарстан". Об этом свидетельствует сообщение ЦБ.



Данное решение принято в связи с неоднократным нарушением страховой компанией требований страхового законодательства, за исключением требований в части финансовой устойчивости и платёжеспособности.





"AK&M" от 15.05.2019