Ростуризм обязал туроператоров, застрахованных в "Национальной страховой компании Татарстан", найти новых страховщиков

Ростуризм обязал туроператоров, застрахованных в "Национальной страховой компании Татарстан" (НАСКО), найти новых страховщиков. Об этом говорится в материалах ведомства.



Ранее Банк России отозвал у НАСКО лицензии на осуществление страхования и перестрахования.



В этой связи Ростуризм уведомил туроператоров, заключивших с НАСКО договоры страхования гражданской ответственности за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта, о необходимости представления в Ростуризм в срок не позднее 45 календарных дней документа, подтверждающего наличие у туроператора надлежащего финансового обеспечения своей ответственности.



Таким образом, надлежащее финансовое обеспечение ответственности туроператора должно быть представлено в Ростуризм в срок не позднее 1 июля 2019 года.





"AK&M" от 15.05.2019