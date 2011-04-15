Ростуризм обязал туроператоров, застрахованных в "Национальной страховой компании Татарстан", найти новых страховщиков
Ростуризм обязал туроператоров, застрахованных в "Национальной страховой компании Татарстан" (НАСКО), найти новых страховщиков. Об этом говорится в материалах ведомства.
Ранее Банк России отозвал у НАСКО лицензии на осуществление страхования и перестрахования.
В этой связи Ростуризм уведомил туроператоров, заключивших с НАСКО договоры страхования гражданской ответственности за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта, о необходимости представления в Ростуризм в срок не позднее 45 календарных дней документа, подтверждающего наличие у туроператора надлежащего финансового обеспечения своей ответственности.
Таким образом, надлежащее финансовое обеспечение ответственности туроператора должно быть представлено в Ростуризм в срок не позднее 1 июля 2019 года.