Ингосстрах расширяет сеть операционных офисов в Нижегородской области, которые предлагают местным жителям полный ассортимент страховых продуктов и услуг. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Новый офис компании открылся в городе Кстово.

В офисах Ингосстраха можно приобрести полисы автострахования (ОСАГО и КАСКО), оформить договоры страхования имущества (квартиры, дома), программы защиты от несчастных случаев и болезней, а также купить полис для туристической поездки за границу или путешествия по России. Кроме того, клиенты могут оплатить взносы по действующим договорам страхования, а также подать заявление и пакет документов для получения выплаты при страховом случае.



"Наша компания продолжает реализацию плана по открытию офисов в Нижегородской области. Данный процесс обеспечивает повышение проникновения страховых услуг и помогает нам быть ближе к нашим клиентам, тем самым улучшая обслуживание и сокращая время на рассмотрение убытков", – комментирует директор филиала СПАО "Ингосстрах" в Нижегородской области Алексей Рыжов.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 15.05.2019