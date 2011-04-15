Минфин в апреле разместил максимальный месячный объём ОФЗ за всю историю наблюдений – на 403.8 млрд руб. по номиналу. Об этом говорится в материалах Банка России.



Нерезиденты и дочерние иностранные банки сохранили высокий спрос на государственные ценные бумаги, выкупив 41.6% объёма первичного размещения. Этому способствовало сохранение спроса иностранных инвесторов на активы развивающихся рынков в целом, а также растущая стоимость нефти.



Накопленный кредитными организациями запас валюты на фоне положительного сальдо текущего счёта платёжного баланса способствовал благоприятной ситуации с валютной ликвидностью.



В апреле нерезиденты и дочерние иностранные банки снизили длинные позиции по рублю на валютных свопах, продав за месяц на валютном рынке спот валюты на 25 млрд руб., большая часть которых была направлена на покупку ОФЗ на аукционах.



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