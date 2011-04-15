Действия УралХима в отношении Тольяттиазота предпринимаются в рамках закона, компания

Все действия АО "ОХК "УралХим" в отношении ПАО "Тольяттиазот" предпринимаются в рамках существующего законодательного поля. Об этом заявила компания в связи с появлением в СМИ информации о попытках рейдерского захвата Тольяттиазота, выводе денежных средств за рубеж, подкупе правоохранительных органов, массовом увольнении сотрудников одного из филиалов холдинга, резком ухудшении экологической ситуации в регионах присутствия компании вследствие производственной деятельности.



"Компания реализует свои права акционера ПАО "Тольяттиазот" строго в рамках Федерального закона "Об акционерных обществах". На протяжении семи лет УралХим добивается от руководства ПАО "Тольяттиазот" соблюдения прав миноритарных акционеров и прекращения практики нарушений законодательства, связанных с производственно-экономической деятельностью "Тольяттиазота". Все действия АО "ОХК "УралХим" в отношении ПАО "Тольяттиазот" предпринимаются в рамках существующего законодательного поля", говорится в заявлении.



В настоящее время в Комсомольском районном суде Тольятти рассматривается уголовное дело в отношении бывшего руководства Тольяттиазота, Сергея и Владимира Махлаев, а также Евгения Королева, владельца швейцарской компании Ameropa AG Андреаса Циви и директора другой швейцарской компании Nitrochem Distribution AG Беата Рупрехта по обвинению в хищении 85 млрд руб. В рамках данного дела ОХК "УралХим" выступает в качестве потерпевшей стороны, которой действиями обвиняемых нанесён имущественный ущерб в размере более 10 млрд руб.



УралХим официально заявляет, что информация, содержащаяся в вышеупомянутых материалах, не соответствует действительности и является заведомо ложной, порочит честь, достоинство и деловую репутацию компании и её руководства. В частности, в статьях содержатся ложные утверждения о бедственном финансовом положении ОХК "УралХим", что не соответствует действительности. В 2018 году показатель EBITDA превысил 37.7 млрд руб. УралХим соблюдает свои обязательства перед государством и обществом: в 2018 году в российский бюджет было уплачено свыше 1.7 млрд руб. налогов, общий объём инвестиций в приобретение основных средств и модернизацию составил 4.4 млрд руб., на мероприятия по экологии направлено 377 млн руб. Продукция компании успешно экспортируется в более чем 90 стран мира. УралХим поддерживает конструктивные взаимоотношения с банками-кредиторами, в срок и в полном объёме исполняя все взятые на себя кредитные обязательства.



АО "ОХК "УралХим" (ИНН 7703647595) - одна из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных удобрений в Российской Федерации и СНГ, располагающая мощностями для производства более 3 млн т аммиака, 3 млн т аммиачной селитры и её производных, 1.2 млн т карбамида и 1 млн т фосфорных и сложных удобрений в год. АО "ОХК "УралХим" занимает первое место в России по производству аммиачной селитры, второе место - по выпуску аммиака. В составе основных производственных активов АО "ОХК "УралХим" - филиал "Азот" (Березники, Пермский край), филиал "ПМУ" (Пермь), филиал "КЧХК" (Кирово-Чепецк Кировской области), АО "Воскресенские минеральные удобрения" (Воскресенск, Московская область).



Чистый убыток АО "ОХК "УралХим" по МСФО за 2018 год составил 25.2 млрд руб. (без учёта доли в прибыли ПАО "Уралкалий" за 2018 год) против прибыли 31 млрд руб. годом ранее. Убыток от курсовых разниц от операционной и финансовой деятельности нетто составил 46.2 млрд руб., а в 2017 прибыль по аналогичным показателям составила 12.2 млрд руб. Выручка выросла на 18% до 110.2 млрд руб. с 93.4 млрд руб., валовая прибыль - на 25% до 62.6 млрд руб. с 50.3 млрд руб. Показатель "скорректированная EBITDA" в отчётном периоде составил 37.7 млрд руб., что на 47% больше, чем в 2017 году.



"AK&M" от 15.05.2019