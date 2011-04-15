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15/05/2019
17:29

Правительство внесло в Госдуму законопроект, упрощающий получение российского гражданства квалифицированными специалистами

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, изменяющий условия получения квалифицированными специалистами российского гражданства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Действующая редакция пункта "и" части второй статьи 14 закона "О гражданстве Российской Федерации" устанавливает, что проживающие на территории России иностранные граждане и лица без гражданства вправе обратиться с заявлениями о приёме в российское гражданство в упрощённом порядке без соблюдения условия о сроке проживания, если они не менее 3 лет до дня подачи заявления работают в России по профессии, включённой в список профессий иностранных граждан и лиц без гражданства - квалифицированных специалистов, имеющих право на приём в гражданство в упрощённом порядке. Соответствующий список утверждён Минтрудом России.

Законопроект предлагает сократить с 3 лет до 1 года необходимый срок работы таких иностранных граждан в России по профессии, включённой в вышеуказанный список профессий.

Цель законопроекта - привлечь в Россию больше квалифицированных специалистов, изменить качество миграционного потока.



"AK&M" от 15.05.2019
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