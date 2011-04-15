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15/05/2019
17:25

В Курске создаётся Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Курской области

В Курске создаётся Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Курской области.

Центр будет предоставлять информационно-консультационные, методические и сопроводительные услуги всем желающим развивать своё хозяйство. Он будет открыт в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации".

"Сегодня появление такого центра необходимо для осуществления прорывного развития малых форм хозяйствования, увеличения численности занятых в сфере АПК, создания комфортных условий ведения сельскохозяйственного бизнеса на селе", - сказал заместитель губернатора Алексей Золотарев, цитируемый в сообщении.

В задачи центра входит: создание единой региональной информационной сети с органами исполнительной власти и местного самоуправления, кредитными организациями и организациями инфраструктуры поддержки малого бизнеса в рамках реализации государственной политики по развитию сельскохозяйственной кооперации.

"AK&M" от 15.05.2019
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