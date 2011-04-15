В Курске создаётся Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Курской области.



Центр будет предоставлять информационно-консультационные, методические и сопроводительные услуги всем желающим развивать своё хозяйство. Он будет открыт в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации".



"Сегодня появление такого центра необходимо для осуществления прорывного развития малых форм хозяйствования, увеличения численности занятых в сфере АПК, создания комфортных условий ведения сельскохозяйственного бизнеса на селе", - сказал заместитель губернатора Алексей Золотарев, цитируемый в сообщении.



В задачи центра входит: создание единой региональной информационной сети с органами исполнительной власти и местного самоуправления, кредитными организациями и организациями инфраструктуры поддержки малого бизнеса в рамках реализации государственной политики по развитию сельскохозяйственной кооперации.



"AK&M" от 15.05.2019