Роснефть прояснила свою позицию относительно приостановки проекта ВНХК

Роснефть прояснила свою позицию относительно приостановки проекта Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК). Об этом свидетельствует заявление компании.



При принятии решения о начале его реализации компанией учитывались нехватка мощностей по производству нефтепродуктов на Дальнем Востоке (что сегодня приводит к увеличению их стоимости в регионе в силу транспортных издержек), а также высокий экспортный потенциал рынка нефтехимической продукции, прежде всего, в странах АТР, подчеркивает Роснефть.



Компания на протяжении нескольких лет работала в направлении подготовки и реализации этого проекта. Так, в частности, были проанализированы целевые рынки, разработана концепция проекта, проведены переговоры с технологическими партнёрами и инвесторами, которые подтвердили интерес к проекту в случае обеспечения привлекательных инвестиционных условий, а также осуществлены первичные инвестиции.



Необходимые капиталовложения в проект оценивались экспертами в объёме до 1.5 трлн руб. на весь жизненный цикл проекта. В связи с высокой капиталоёмкостью возможность его осуществления напрямую зависела от стабильности и привлекательности фискального режима, поддержки государства в части строительства внешней и социальной инфраструктуры (газ, электроэнергия, жилье). На протяжении ряда лет Компания прилагала все возможные усилия для получения соответствующей поддержки на федеральном уровне. Однако её инициативы не были поддержаны регулятором. Напротив, за последние годы в Налоговый кодекс было внесено около 50 существенных изменений, прямо и негативно влияющих на инвестиционные проекты в нефтепереработке и нефтехимии.



Роснефть является международным акционерным обществом, зарегистрированным на Лондонской фондовой бирже, и обязана в процессе публикации регулярной финансовой отчетности информировать акционеров и рынок о ходе реализации существенных проектов. В связи с этим компания была вынуждена объявить о приостановке финансирования проекта на данном этапе и, после обсуждений с международными аудиторами, признать соответствующие списания, отмечает Роснефть.



При этом, Роснефть продолжит диалог с органами исполнительной власти с тем, чтобы попытаться найти эффективную экономическую модель проекта. Так, в частности, Компания поддерживает инициативы заместителя председателя Правительства РФ Юрия Трутнева по стимулированию стратегических проектов на Дальнем Востоке. Привлечение российских и международных инвестиций в рамках проекта ВНХК будет способствовать созданию десятков тысяч квалифицированных рабочих мест, обеспечению условий для развития смежных производств. При наличии привлекательных и гарантированно стабильных фискальных и регуляторных условий Роснефть и ее партнеры будут готовы вернуться к реализации проекта ВНХК.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Роснефть располагает крупнейшей сетью розничных продаж на территории России, включающей около 3000 АЗС/АЗК. География розничного бизнеса компании охватывает 66 регионов во всех федеральных округах РФ.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 61.7% до 131 млрд руб. с 81 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий составил 2.077 трлн руб. против 1.722 трлн руб. (+20.6%). Показатель EBITDA увеличился на 42.3% до 548 млрд руб. с 385 млрд руб.





"AK&M" от 15.05.2019