Госдума приняла во втором чтении пакет законопроектов об "амнистии капитала". Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Депутаты поддержали три правительственных законопроекта о продлении так называемой амнистии капитала еще на год - до 1 марта 2020 года.



Первый законопроект из принятых предусматривает продление до 1 марта 2020 года возможности для физлиц добровольно задекларировать активы и счета с сохранением всех установленных законодательством гарантий.



Обязательное условие - репатриация денежных средств декларантов и регистрация подконтрольных им иностранных компаний в специальных административных районах (САРах) в Калининградской области и Приморском крае.



Также приняты во втором чтении поправки в Налоговый кодекс. Они освобождают от НДФЛ доходы в виде прибыли контролируемой иностранной компании, учитываемые при определении налоговой базы в 2019 году у налогоплательщика, контролирующего иностранную компанию, при условии, что он не признавался налоговым резидентом РФ по итогам налогового периода 2018 года. Этот же законопроект предлагает установить, что представление декларации в ходе третьего этапа "амнистии капитала" освобождает от взыскания налогов, связанных с задекларированным таким образом имуществом или счетами в зарубежных банках, за исключением налогов, подлежащих уплате в отношении прибыли и имущества контролируемых иностранных компаний.



Еще один проект закона предполагает, что на участников третьего этапа "амнистии капитала" будут распространяться гарантии освобождения от уголовной ответственности за налоговые нарушения, совершенные до 1 января 2019 года. До 1 января 2019 года граждане РФ могли ликвидировать контролируемые иностранные компании и перевести средства в Россию, которые при этом полностью освобождались от налогов.





"AK&M" от 15.05.2019