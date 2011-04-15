Дайджест газеты "Коммерсант" от 16 мая 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 16 мая 2019 года.



АТОМНЫЕ ЛЕДОКОЛЫ СКИНУТСЯ НА ДНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО НАШЛО СПОСОБ ПРОФИНАНСИРОВАТЬ РАБОТЫ В ОБСКОЙ ГУБЕ



Правительство в срочном порядке нашло 4 млрд руб. на дноуглубление в Обской губе для терминала "Утренний", о выделении которых президента РФ просил глава и совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон. Средства будут сняты с программы строительства трех атомных ледоколов. Как утверждают в "Росатоме" и подтверждают источники "Ъ", близкие к Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), на постройке ледоколов это не должно отразиться, так как сроки их сдачи уже перенесены. Но в госкорпорации ожидают, что средства будут возмещены при корректировке бюджета с 2021 года.





ПРЕЗИДЕНТ ПОДАЛ ВОЕННЫМ "СУХОГО"

МИНОБОРОНЫ ГОТОВИТСЯ ПРИОБРЕСТИ 76 НОВЕЙШИХ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ СУ-57



Вчера Владимир Путин анонсировал закупку Минобороны 76 новейших истребителей Су-57, которые должны поступить на вооружение трех авиационных полков к 2028 году. Контракт, по данным "Ъ", оценивается в сумму до 170 млрд руб., что делает его крупнейшим в истории авиации и гарантирует полную загрузку мощностей Комсомольского-на-Амуре авиационного завода как минимум на десятилетие. Соглашение может быть подписано в присутствии президента на авиакосмическом салоне МАКС-2019.





АДМИНИСТРАТИВНЫМ НАКАЗАНИЯМ ГОТОВЯТ ОТСРОЧКУ И РАССРОЧКУ

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ЗАВЕРШАЕТ РАБОТУ НАД КОНЦЕПЦИЕЙ НОВОГО КОАП





Концепция нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) будет готова к 1 июня. Межведомственная рабочая группа при правительстве разработала концептуальные установки для всех шести разделов кодекса. Его общие положения обсудили эксперты на заседании рабочей группы. Новой нормой в российской практике может стать освобождение от административного наказания, его замена, отсрочка, рассрочка или приостановление.





УКРАИНСКИЕ ВОЕННЫЕ ЛЬГОТЫ ОСТАЛИСЬ В РОССИЙСКОМ ТЫЛУ

ВЕТЕРАН ИЗ КРЫМА НЕ СМОГЛА ДОКАЗАТЬ В ВЕРХОВНОМ СУДЕ РФ СВОЕ ПРАВО НА ЖИЛЬЕ





Верховный суд РФ отказал 92-летней Ксении Полторацкой из Крыма, просившей отменить положение нормативного акта правительства, из-за которого она не может обменять украинское удостоверение ветерана ВОВ на российское. Документ мог бы вернуть ей приоритетное право на льготное жилье, утраченное после присоединения полуострова к России, считает ее адвокат. По данным Минтруда РФ, пенсионерка является тружеником тыла, российские законы, в отличие от украинских, не дают ей права на бесплатную квартиру.





ХАКЕРОВ ПРИГЛАСИЛИ В ТУР

ДАННЫЕ ТУРАГЕНТСТВ И ИХ КЛИЕНТОВ ОБНАРУЖИЛИ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ



Компания DeviceLock сообщила об обнаружении в открытом доступе базы данных сервиса по подбору туров "Слетать.ру". Сейчас база закрыта, но ранее в ней были логины и пароли нескольких сотен подключенных к системе туристических агентств, паспортные данные клиентов и информация о билетах, а также не менее 11,7 тыс. клиентских e-mail. Эксперты по кибербезопасности высоко оценивают ценность таких данных для потенциальных злоумышленников.





ПЯТОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЖДЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

МИНКОМСВЯЗЬ ПРЕДЛАГАЕТ КОМПЕНСИРОВАТЬ ИЗЪЯТИЕ ЧАСТОТ 5G



Операторы связи, которые лишатся частот в ходе расчистки диапазона для внедрения поколения связи 5G, смогут получить компенсацию, следует из предложений Минкомсвязи. Начало перераспределения частотного ресурса от операторов фиксированного доступа в интернет к крупнейшим сотовым компаниям участники рынка ожидают примерно через два года. Совокупный размер компенсаций вряд ли может превысить 3,5-4,5 млрд руб., или 2-5% от общих капитальных затрат на создание сетей 5G, оценивают эксперты.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 16.05.2019