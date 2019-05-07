ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 16 мая, в размере 64.8489 руб. против 65.3001 руб. на 15 мая.





Курс доллара США за последние 5 дней:



15.05.19 - 65.3001 руб.

14.05.19 - 65.4703 руб.

09.05.19 - 65.2287 руб.

08.05.19 - 65.2166 руб.

07.05.19 - 65.3350 руб.



















































































































































































































































"AK&M" от 15.05.2019