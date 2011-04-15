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16/05/2019
09:29

Повтор! Инфляция за неделю, с 7 по 13 мая, составила 0.1%, с начала года - 2.2%

Инфляция за неделю, с 7 по 13 мая 2019 года, составила 0.1%, с начала мая - 0.1%, с начала года - 2.2%. Об этом говорится в сообщении Росстата.

За неделю цены на пшено выросли на 0.8%, крупу гречневую - на 0.4%, макаронные изделия - на 0.3%, баранину, сосиски, сардельки, колбасу полукопченую, рыбу мороженую, масло сливочное, хлеб из муки 1 и 2 сортов, рис и соль - на 0.2%. Цены на яйца куриные снизились на 2.1%, сахар-песок - на 0.3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0.5%, в том числе на лук репчатый - 8.1%, картофель - 3.5%, морковь - 2%, яблоки - 1%. В то же время огурцы стали дешевле на 4.1%, помидоры и капуста белокочанная на 3.7% и 1.7% соответственно.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо практически не изменились.


"AK&M" от 15.05.2019
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