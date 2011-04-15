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16/05/2019
11:12

Cредний размер автокредита в марте уменьшился на 7.9% до 729.2 тыс. руб.

Cредний размер автокредита в марте 2019 года уменьшился на 7.9% до 729.2 тыс. руб. по сравнению с февралем. Об этом свидетельствует сообщение НБКИ.

Количество проданных в кредит автомобилей в выросло на 44.6%.

Увеличение выдачи автокредитов, а также снижение их среднего размера во многом стало следствием возобновления с 1 марта текущего года государственных программ льготного автокредитования, подчеркивает НБКИ.

Самый большой средний размер автокредита в регионах РФ был отмечен в Москве (1.068 млн руб.), Московской области (931.7 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (908.7 тыс. руб.). При этом самая серьезная динамика снижения среднего размера автокредита (среди 40 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) продемонстрирована в Пензенской (-16.9%), Калужской (-14.9%) и Тамбовской (-14.7%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за месяц снизился на 4.7% и 4.1% соответственно.

Больше всего автокредитов выдано в Москве (6.5 тыс.), Санкт-Петербурге (4.9 тыс.) и Московской области (4.8 тыс.). Самая серьезная динамика роста выдачи автокредитов продемонстрирована в Чувашской Республике (+108.3%), Кировской (+87.4%) и Тамбовской (+84.6%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за месяц вырос на 26.8% и 29.9% соответственно.



"AK&M" от 16.05.2019
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