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16/05/2019
10:08

Товарооборот сельхозпродукции и продовольствия между РФ и Белоруссией за 2018 год вырос на 6% до $5 млрд

Товарооборот сельхозпродукции и продовольствия между РФ и Белоруссией за 2018 год вырос на 6% до $5 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ по итогам совместного заседания коллегий аграрных ведомств двух стран.

За январь-февраль 2019 года товарооборот увеличился на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил $810 млн. По объему товарооборота Республика Беларусь находится на первом месте среди всех наших торговых партнеров, - подчеркнул министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

Основными позициями российского экспорта на белорусский рынок являются кондитерские изделия, пищевые продукты, растительное масло и маргарин. Из Беларуси в Россию в основном импортируются молочная продукция, мясо и мясные субпродукты, колбаса, консервы и сахар.


"AK&M" от 16.05.2019
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