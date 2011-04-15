Товарооборот сельхозпродукции и продовольствия между РФ и Белоруссией за 2018 год вырос на 6% до $5 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ по итогам совместного заседания коллегий аграрных ведомств двух стран.



За январь-февраль 2019 года товарооборот увеличился на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил $810 млн. По объему товарооборота Республика Беларусь находится на первом месте среди всех наших торговых партнеров, - подчеркнул министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.



Основными позициями российского экспорта на белорусский рынок являются кондитерские изделия, пищевые продукты, растительное масло и маргарин. Из Беларуси в Россию в основном импортируются молочная продукция, мясо и мясные субпродукты, колбаса, консервы и сахар.





"AK&M" от 16.05.2019