В рамках СЭФ-2019 состоится открытый диалог с врио губернатора Курской области Р.Старовойтом

В рамках VIII Среднерусского экономического форума 26 июня 2019 года состоится открытый диалог с врио губернатора Курской области Романом Старовойтом, в ходе которого он представит "дорожную карту" социально-экономического развития региона и ответит на вопросы участников.



Ведущим диалога выступит тележурналист телеканала "Россия-24" Дмитрий Щугорев.



На официальном сайте СЭФ-2019 организован сбор вопросов от зарегистрировавшихся участников форума. Задать вопрос Р.Старовойту можно по ссылке: http://www.sef-kursk.ru/2019/zadat-vopros-vrio-gubernatora-kurskoj-oblasti/



VIII Среднерусский экономический форум состоится в Курске 26-27 июня 2019 года. Тема VIII СЭФ - "Цифровой Регион". Организаторами СЭФ выступают: Администрация Курской области, Агентство по привлечению инвестиций Курской области, Информационное агентство АК&М, при поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, Минэкономразвития РФ, Минпромторга РФ и ТПП РФ.



В работе форума примут участие более 2 тыс. человек: представители федеральных министерств и ведомств, региональной власти Центральной России, государственных корпораций, крупнейших научных и образовательных учреждений, консалтинговых компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, инвестиционных и банковских структур, предприятий малого и среднего бизнеса.



Программа СЭФ-2019 включает пленарные мероприятия, 14 тематических заседаний, выставку передовых проектов в области цифровых технологий, конкурс молодых программистов.



Подробнее о форуме на http://www.sef-kursk.ru



"AK&M" от 16.05.2019