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16/05/2019
12:46

Тольяттиазот опроверг возможную остановку деятельности предприятия

ПАО "Тольяттиазот" (ТОАЗ) опровергло возможную остановку деятельности предприятия. Об этом говорится в заявлении компании в связи с публикациями в СМИ.

Руководство ТОАЗ никогда не обсуждало возможности плановой полной остановки производства ввиду не только полной бессмысленности данного шага, но и поскольку понимает последствия, которые такой шаг может повлечь как для предприятия, так и для региона и мирового рынка удобрений, значимым участником которого является Тольяттиазот, подчеркивает компания.

"Любой специалист подтвердит, что процесс запуска и остановки химического производства является наиболее ресурсоёмким и опасным, поэтому ответственные производители, к которым, несомненно, относится Тольяттиазот, стремятся обеспечить бесперебойное функционирование всех агрегатов, останавливая их либо на плановые ремонты, либо в случае непредвиденных неисправностей. Более того, подобный шаг негативно скажется на репутации добросовестного поставщика, которую ТОАЗ создавал в течение 40 лет своей деятельности и которой в высшей мере дорожит", - сообщила компания.

ПАО "Тольяттиазот" (ТОАЗ) - ведущий производитель аммиака в России, одно из трех предприятий в мире, мощности которого позволяют выпускать более 3 млн т этого продукта в год. ТОАЗ также является одним из ключевых производителей карбамида в России, выпускает карбамидоформальдегидный концентрат и другие химические продукты, которые пользуются спросом у потребителей на 5 континентах.



"AK&M" от 16.05.2019
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