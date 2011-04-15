Тольяттиазот опроверг возможную остановку деятельности предприятия

ПАО "Тольяттиазот" (ТОАЗ) опровергло возможную остановку деятельности предприятия. Об этом говорится в заявлении компании в связи с публикациями в СМИ.



Руководство ТОАЗ никогда не обсуждало возможности плановой полной остановки производства ввиду не только полной бессмысленности данного шага, но и поскольку понимает последствия, которые такой шаг может повлечь как для предприятия, так и для региона и мирового рынка удобрений, значимым участником которого является Тольяттиазот, подчеркивает компания.



"Любой специалист подтвердит, что процесс запуска и остановки химического производства является наиболее ресурсоёмким и опасным, поэтому ответственные производители, к которым, несомненно, относится Тольяттиазот, стремятся обеспечить бесперебойное функционирование всех агрегатов, останавливая их либо на плановые ремонты, либо в случае непредвиденных неисправностей. Более того, подобный шаг негативно скажется на репутации добросовестного поставщика, которую ТОАЗ создавал в течение 40 лет своей деятельности и которой в высшей мере дорожит", - сообщила компания.



ПАО "Тольяттиазот" (ТОАЗ) - ведущий производитель аммиака в России, одно из трех предприятий в мире, мощности которого позволяют выпускать более 3 млн т этого продукта в год. ТОАЗ также является одним из ключевых производителей карбамида в России, выпускает карбамидоформальдегидный концентрат и другие химические продукты, которые пользуются спросом у потребителей на 5 континентах.







"AK&M" от 16.05.2019