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16/05/2019
12:40

Товарооборот продукции АПК между РФ и Таджикистаном в 2018 году составил $154 млн

Товарооборот продукции АПК между РФ и Таджикистаном в 2018 году составил $154 млн. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ по итогам в рамках рабочего визита Министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева в Душанбе, где состоялась встреча с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.

Стороны обсудили вопросы товарооборота двух стран, взаимодействия надзорных органов и упрощения таможенных процедур при поставках сельхозпродукции.

По словам министра, Таджикистан традиционно является важным партнером России в области сельского хозяйства.

"Мы отмечаем активную динамику практически по всем традиционным направлениям аграрного взаимодействия. За январь-апрель 2019 года товарооборот между нашими странами увеличился на 30% до $60 млн", - отметил Д.Патрушев.

Основными товарами, которые Россия экспортирует в Таджикистан, являются кондитерские изделия, подсолнечное масло, маргарин, напитки, пищевые и молочные продукты, изделия из злаков и мясо птицы.

Как отметил глава Минсельхоза, важным направлением в развитии торговли остается взаимодействие профильных надзорных органов, обеспечивающих доступ сельхозпродукции на рынки двух стран. Россия и Таджикистан проводят активную работу по интеграции систем прослеживаемости поставок подкарантинной продукции. Рассматривается возможность перехода на электронную сертификацию при перемещении подконтрольных ветеринарному надзору грузов из России в Республику. Такой механизм позволит усовершенствовать процедуру сертификации и обеспечить полную прослеживаемость товаров.



"AK&M" от 16.05.2019
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