ФАС выдала предупреждение Федеральной таможенной службе. Как говорится в сообщении ФАС, ведомство могло ограничивать конкуренцию, предоставляя доступ к сервису информирования о категории уровня риска участников внешнеэкономической деятельности в приоритетном порядке



Как установила антимонопольная служба, на официальном сайте ФТС размещена информация о том, что для получения доступа к сервису информирования о категории уровня риска участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) необходимо присоединение к Хартии добросовестных участников ВЭД путём предоставления своих электронных подписей в поддержку хартии.



В связи с этим лица, не присоединившиеся к ней, будут лишены доступа к информации о категории уровня риска.



Такие действия органа власти могут создать угрозу ограничения конкуренции путём предоставления определённым хозяйствующим субъектам доступа к информации в приоритетном порядке.



Учитывая, что обязанность присоединения к хартии не предусмотрена нормативными правовыми актами РФ, ФАС пришла к выводу о наличии в действиях ФТС признаков нарушения закона "О защите конкуренции".





"AK&M" от 16.05.2019