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16/05/2019
13:09

ФАС выдала предупреждение Федеральной таможенной службе

ФАС выдала предупреждение Федеральной таможенной службе. Как говорится в сообщении ФАС, ведомство могло ограничивать конкуренцию, предоставляя доступ к сервису информирования о категории уровня риска участников внешнеэкономической деятельности в приоритетном порядке

Как установила антимонопольная служба, на официальном сайте ФТС размещена информация о том, что для получения доступа к сервису информирования о категории уровня риска участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) необходимо присоединение к Хартии добросовестных участников ВЭД путём предоставления своих электронных подписей в поддержку хартии.

В связи с этим лица, не присоединившиеся к ней, будут лишены доступа к информации о категории уровня риска.

Такие действия органа власти могут создать угрозу ограничения конкуренции путём предоставления определённым хозяйствующим субъектам доступа к информации в приоритетном порядке.

Учитывая, что обязанность присоединения к хартии не предусмотрена нормативными правовыми актами РФ, ФАС пришла к выводу о наличии в действиях ФТС признаков нарушения закона "О защите конкуренции".


"AK&M" от 16.05.2019
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