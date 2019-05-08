ЦБ РФ установил официальный курс евро на 17 мая в размере 72.3651 руб. против 72.6891 руб. на 16 мая.





Курс евро за последние 5 дней:



16.05.19 - 72.6891 руб.

15.05.19 - 73.3712 руб.

14.05.19 - 73.5231 руб.

09.05.19 - 73.0888 руб.

08.05.19 - 73.0817 руб.

































































































"AK&M" от 16.05.2019