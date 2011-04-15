В Москве 19 мая будет перекрыт участок улицы у метро "Преображенская площадь"

В Москве 19 мая 2019 года будет полностью перекрыт участок улицы у метро "Преображенская площадь". Об этом сообщил ЦОДД.



Так, в связи с проведением праздника "Пасхальная Весна" с 07:00 до 15:00 будет закрыт проезд от 1-й улице Бухвостова до Краснобогатырской улицы.







"AK&M" от 16.05.2019