В Москве 19 мая будет перекрыт участок улицы у метро "Преображенская площадь"

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В Москве 19 мая 2019 года будет полностью перекрыт участок улицы у метро "Преображенская площадь". Об этом сообщил ЦОДД.
Так, в связи с проведением праздника "Пасхальная Весна" с 07:00 до 15:00 будет закрыт проезд от 1-й улице Бухвостова до Краснобогатырской улицы.
"AK&M" от 16.05.2019