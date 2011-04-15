В Москве 18 мая перекроют 1-й Тверской-Ямской переулок

В Москве 18 мая 2019 года перекроют 1-й Тверской-Ямской переулок. Об этом сообщил ЦОДД.



Так, в связи с проведением ежегодной Всероссийской акции "Ночь музеев" проехать по указанному участку нельзя будет с 19:30 до 20:00.







"AK&M" от 16.05.2019