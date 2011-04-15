Lexus отзывает 420 автомобилей в РФ для замены шин run-flat

ООО "Тойота Мотор" отзывает 420 автомобилей марки Lexus LS 500 и Lexus LS 350. Об этом сообщает Росстандарт.



Отзыву подлежат автомобили, произведённые с 11 января по 12 июля 2018 года и укомплектованные шинами типа run-flat.



Причина отзыва заключается в том, что из-за некорректной сборки шины и колесного диска существует вероятность возникновения трещины в упрочненном слое боковины шины. При эксплуатации автомобиля в таком состоянии трещина может увеличиться, что в свою очередь может вызвать посторонний звук и/или нехарактерную вибрацию в автомобиле. Также возможно падение давления в шине, что может стать причиной увеличения температуры шины. При некоторых режимах движения, таких как продолжительное движение со спущенной шиной, существует вероятность отслоения протектора шины, что может привести к потере устойчивости и повышению риска возникновения аварийной ситуации.



Шина типа run-flat представляет собой шину с жестким слоем резины, упрочняющим внутреннюю сторону боковины, что позволяет продолжать движение с определённой скоростью на некоторое расстояние при полном падении давления в шине в результате прокола или по другим причинам.



Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.



На транспортных средствах будет выполнена замена шин на новые.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



ООО "Тойота Мотор" является официальным представителем Lexus на российском рынке.





"AK&M" от 16.05.2019