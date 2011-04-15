Операторы информационных госсистем не нарушают закон, Роскомнадзор

Операторы информационных госсистем не нарушают закон "О персональных данных". Об этом говорится в сообщении Роскомнадзора в связи с публикациями в СМИ, по итогам готорых специалистами ведомства была проведена оценка правомерности нахождения в открытом интернет-доступе порядка 360 тыс. записей с личными данными россиян, размещённых в информационных государственных системах.



Анализ ситуации показал, что такое опубликование персональных данных подпадает под правовые основания, предусмотренные статьей 6 Федерального закона "О персональных данных". В частности, допускаются случаи, когда персональные данные подлежат опубликованию или обязательному раскрытию неограниченному кругу лиц для осуществления и выполнения возложенных российским законодательством на оператора функций, полномочий и обязанностей. Другим основанием раскрытия такой информации может являться просьба субъекта персональных данных.



Правовой основой в конкретном случае выступают Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", нормативные правовые акты в сфере ЖКХ и другие.



Необходимо отметить, что в отчётах некоммерческих организаций, размещённых на сайте Минюста России, паспортные данные отсутствуют. Сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческих организаций, включающие фамилию, имя, отчество, допускаются формой отчёта, утверждённой приказом Минюста России.





"AK&M" от 16.05.2019