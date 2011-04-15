Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 17 мая

Банк России установил на 17 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.







1 Австралийский доллар 44.7270

1 Азербайджанский манат 38.0547

100 Армянских драмов 13.4500

1 Белорусский рубль 30.9091

1 Болгарский лев 37.0204

1 Бразильский реал 16.1339

100 Венгерских форинтов 22.3109

1000 Вон Республики Корея 54.2389

10 Гонконгских долларов 82.2491

10 Датских крон 96.9643

1 Доллар США 64.5598

1 Евро 72.3651

100 Индийских рупий 92.0376

100 Казахстанских тенге 17.0408

1 Канадский доллар 48.1107

100 Киргизских сомов 92.4263

10 Китайских юаней 93.8042

10 Молдавских леев 36.0166

1 Новый туркменский манат 18.4720

10 Норвежских крон 74.2357

1 Польский злотый 16.8546

1 Румынский лей 15.2102

1 СДР (специальные права

заимствования) 89.2429

1 Сингапурский доллар 47.1721

10 Таджикских сомони 68.4077

1 Турецкая лира 10.7480

10000 Узбекских сумов 76.3510

10 Украинских гривен 24.5148

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 82.8496

10 Шведских крон 67.2701

1 Швейцарский франк 64.0093

10 Южноафриканских рэндов 45.4964

100 Японских иен 58.9506

"AK&M" от 16.05.2019