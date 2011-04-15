|
|
|
|16/05/2019
13:53
|
Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 17 мая
|
Банк России установил на 17 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 44.7270
1 Азербайджанский манат 38.0547
100 Армянских драмов 13.4500
1 Белорусский рубль 30.9091
1 Болгарский лев 37.0204
1 Бразильский реал 16.1339
100 Венгерских форинтов 22.3109
1000 Вон Республики Корея 54.2389
10 Гонконгских долларов 82.2491
10 Датских крон 96.9643
1 Доллар США 64.5598
1 Евро 72.3651
100 Индийских рупий 92.0376
100 Казахстанских тенге 17.0408
1 Канадский доллар 48.1107
100 Киргизских сомов 92.4263
10 Китайских юаней 93.8042
10 Молдавских леев 36.0166
1 Новый туркменский манат 18.4720
10 Норвежских крон 74.2357
1 Польский злотый 16.8546
1 Румынский лей 15.2102
1 СДР (специальные права
заимствования) 89.2429
1 Сингапурский доллар 47.1721
10 Таджикских сомони 68.4077
1 Турецкая лира 10.7480
10000 Узбекских сумов 76.3510
10 Украинских гривен 24.5148
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 82.8496
10 Шведских крон 67.2701
1 Швейцарский франк 64.0093
10 Южноафриканских рэндов 45.4964
100 Японских иен 58.9506
"AK&M" от 16.05.2019
|
|
|КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
|
|
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3