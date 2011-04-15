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16/05/2019
13:57

ESET предупреждает о новой угрозе в WhatsApp

Международная антивирусная компания ESET предупреждает о новой фишинговой атаке в мессенджере WhatsApp. Приманкой выступает годовая премиум-подписка на популярный музыкальный сервис Spotify.

Потенциальная жертва получает сообщение с предложением стать премиум-подписчиком Spotify. Перейдя по ссылке, пользователь попадает на фишинговый сайт со специальной анкетой. Внешний вид портала и его URL-адрес напоминают официальный сайт Spotify.

После заполнения анкеты жертве требуется отправить ссылку на "акцию" 30 пользователям WhatsApp из списка контактов - якобы только после этого премиум-аккаунт будет активирован.

Во время прохождения опроса пользователь видит всплывающие окна с предупреждением о заражении системы. Для блокировки угрозы требуется нажать на кнопку "Принять", перейти в Google Play и установить приложение, которое на деле является программой для показа рекламы.

Как полагают эксперты ESET, вредоносная кампания направлена преимущественно на жителей Латинской Америки.

Ранее ESET зафиксировала фишинговую атаку, где приманкой выступала возможность изменить цвет интерфейса мессенджера WhatsApp. Использование схожих инструментов атаки дают основание полагать, что к обеим кампаниям причастны одни и те же злоумышленники.

ESET рекомендует не переходить по подозрительным ссылкам, даже если они присланы друзьями; проверять информацию о выгодных акциях на официальных сайтах сервисов, обращать внимание на URL-адреса; изучать число загрузок, отзывы, рейтинги перед скачиванием программы из магазинов приложений; использовать надёжный антивирус с функциями антифишинга и антиспама.

Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.



"AK&M" от 16.05.2019
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