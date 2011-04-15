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16/05/2019
14:00

Инфраструктуру четырёх вокзалов объединят в рамках МЦД

Инфраструктуру Курского, Ярославского, Ленинградского и Казанского железнодорожных вокзалов объединят в рамках проекта по созданию Московских центральных диаметров (МЦД), сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Участок соединения Курского вокзала и площади трех вокзалов один из самых сложных. Однако проектные решения найдены. Строители приступили к работе на этом узком участке, из-за которого сложно эксплуатировать второй диаметр Нахабино - Подольск", - сказал М.Хуснуллин.

Глава Стройкомплекса отметил, что уже определено четыре маршрута, пятый находится в проработке.

"Суммарно нам это даст возможность получить 221 станцию наземного метро в столице и ближайших территориях Московской области", - подчеркнул М.Хуснуллин.

Напомним, проект строительства Московских центральных диаметров подразумевает сквозные маршруты через город.

Открытие маршрутов МЦД обеспечат примерно доступность удобной транспортной инфраструктуры для 6 млн жителей московской агломерации.

Первые два диаметра, МЦД-1 Одинцово - Лобня и МЦД-2 Нахабино - Подольск, планируется запустить в конце 2019 - начале 2020 года.

Маршруты МЦД-1 и МЦД-2 нанесут на схему столичной подземки к запуску Московских центральных диаметров. Плакаты обновят в поездах и вестибюлях метро.

Уже готов проект МЦД-3 Зеленоград - Раменское, этот диаметр планируется запустить в конце 2021 - начале 2022 года. Разрабатываются маршруты МЦД-4 и МЦД-5.

Центральные диаметры свяжут разрозненные направления Московской железной дороги. Также появятся удобные пересадки на метро и МЦК.

Работать МЦД будут как метро - с 05:30 до 01:00. Интервалы движения поездов не превысят 5-6 минут в часы пик.

Оплатить проезд можно будет с помощью банковской карты или смартфона. Турникеты на платформах оборудуют терминалами для бесконтактной оплаты картой "Тройка", которая действует в метро, на МЦК, в наземном транспорте, электричках и аэроэкспрессах.

Кроме того, можно использовать карты, поддерживающие технологии PayPass и PayWave, смартфоны с функцией Android Pay, Apple Pay и Samsung Pay.

"AK&M" от 16.05.2019
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