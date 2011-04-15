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16/05/2019
16:03

Первая очередь парка "Остров Мечты" откроется в сентябре

Первая очередь крупнейшего в России парка "Остров Мечты" откроется на юге столицы в сентябре, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Работы по строительству крупнейшего в России парка развлечений на территории Нагатинской поймы ведутся в хорошем темпе, уже на 80% смонтировано все технологическое оборудование и аттракционы", - сказал М.Хуснуллин.

Заммэра добавил, что полностью комплекс "Остров Мечты" будет готов в 2020 году.

"К этому времени должна быть построена гостиница, яхтенная школа, обустроен ландшафтный парк и прогулочная набережная", - пояснил М.Хуснуллин.

Он отметил, что строители уже приступили к отделочным и декоративным работам, а на территории городского променада началось создание и оформление рельефа фасадов зданий и отделка помещений.



"AK&M" от 16.05.2019
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