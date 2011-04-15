Первая очередь парка "Остров Мечты" откроется в сентябре

Первая очередь крупнейшего в России парка "Остров Мечты" откроется на юге столицы в сентябре, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Работы по строительству крупнейшего в России парка развлечений на территории Нагатинской поймы ведутся в хорошем темпе, уже на 80% смонтировано все технологическое оборудование и аттракционы", - сказал М.Хуснуллин.



Заммэра добавил, что полностью комплекс "Остров Мечты" будет готов в 2020 году.



"К этому времени должна быть построена гостиница, яхтенная школа, обустроен ландшафтный парк и прогулочная набережная", - пояснил М.Хуснуллин.



Он отметил, что строители уже приступили к отделочным и декоративным работам, а на территории городского променада началось создание и оформление рельефа фасадов зданий и отделка помещений.







"AK&M" от 16.05.2019