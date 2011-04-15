Люблинско-Дмитровская линия метро будет продлена до Физтеха в течение ближайших трёх лет, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в сообщении Стройкомплекса.



"Уже разработан котлован для старта тоннелепроходческого комплекса на станции метро "Селигерская". Этот щит построит участок с двумя станциями - "Лианозово" и "Улица 800-летия Москвы". В дальнейшем появится наземный участок со станцией "Физтех", - сказал М.Хуснуллин.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с открытием метро жители посёлка Северный смогут добираться до центра города примерно на 20 минут быстрее.



Этот участок метро разгрузит Дмитровское шоссе, улучшит транспортное обслуживание районов Бескудниковский, Дмитровский, Восточное и Западное Дегунино, снизит загрузку действующих пересадочных узлов.



Напомним, в прошлом году на Люблинско-Дмитровской линии метро открылось три новые станции.





"AK&M" от 16.05.2019