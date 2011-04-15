Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

16/05/2019
15:41

Люблинско-Дмитровская линия метро будет продлена до Физтеха в течение ближайших трёх лет

Люблинско-Дмитровская линия метро будет продлена до Физтеха в течение ближайших трёх лет, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в сообщении Стройкомплекса.

"Уже разработан котлован для старта тоннелепроходческого комплекса на станции метро "Селигерская". Этот щит построит участок с двумя станциями - "Лианозово" и "Улица 800-летия Москвы". В дальнейшем появится наземный участок со станцией "Физтех", - сказал М.Хуснуллин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с открытием метро жители посёлка Северный смогут добираться до центра города примерно на 20 минут быстрее.

Этот участок метро разгрузит Дмитровское шоссе, улучшит транспортное обслуживание районов Бескудниковский, Дмитровский, Восточное и Западное Дегунино, снизит загрузку действующих пересадочных узлов.

Напомним, в прошлом году на Люблинско-Дмитровской линии метро открылось три новые станции.


"AK&M" от 16.05.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100