Сборы Ингосстраха за I квартал составили 28.7 млрд руб.

Сборы СПАО "Ингосстрах" за I квартал 2019 года составили 28.7 млрд руб. (рост на 38%). В частности, по операциям прямого страхования было получено 27 млрд руб. (рост на 43%), по операциям входящего перестрахования – 1.8 млрд руб. (снижение на 4%). Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Общий объём выплат Ингосстраха за I квартал составил 13.2 млрд руб., что на 28% выше объёма выплат за I квартал 2018 года. Выплаты по операциям прямого страхования составили 9.6 млрд руб., по операциям входящего перестрахования – 3.6 млрд руб.



Общий инвестиционный доход СПАО "Ингосстрах" за I квартал 2019 года составил 1.8 млрд руб., что на 84% выше, чем за аналогичный период 2018 года. Прибыль до налогообложения за I квартал составила 3.2 млрд руб. (снижение на 18%).



Чистая прибыль СПАО "Ингосстрах" за I квартал 2019 года составила 2.5 млрд руб. против 3.1 млрд руб. (снижение на 20%) за аналогичный период прошлого года.



Объём активов СПАО "Ингосстрах" в I квартале 2019 года составил 172.7 млрд руб. (прирост 13%). Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни, увеличились до 78.7 млрд руб. (прирост 12%). Собственный капитал достиг показателя 71.2 млрд руб. (прирост 9%).



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 16.05.2019