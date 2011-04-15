Госдума приняла законы об "амнистии капитала"

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении пакет правительственных законов об "амнистии капитала". Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Депутаты поддержали три правительственных закона о продлении так называемой "амнистии капитала" ещё на год - до 1 марта 2020 года.



Первый закон предусматривает установление с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года возможности для физических лиц добровольно задекларировать активы и счета с сохранением всех установленных законодательством гарантий.



Обязательное условие третьего этапа "амнистии капитала" — репатриация денежных средств декларантов и регистрация подконтрольных им иностранных компаний в специальных административных районах (САРах) в Калининградской области и Приморском крае.



Закон также закрепляет перечень сведений, отражаемых в декларации в ходе третьего этапа декларирования, документов, прилагаемых к декларации, и уточняет порядок заполнения формы специальной декларации.



Также приняты поправки в Налоговый кодекс, которые освобождают от НДФЛ доходы в виде прибыли контролируемой иностранной компании, учитываемые при определении налоговой базы в 2019 году у налогоплательщика, контролирующего иностранную компанию, при условии, что он не признавался налоговым резидентом РФ по итогам налогового периода 2018 года.



Этим же законом устанавливается, что представление декларации в ходе "амнистии капитала" освобождает от взыскания налогов, связанных с задекларированным таким образом имуществом или счетами в зарубежных банках, за исключением налогов, подлежащих уплате в отношении прибыли и имущества контролируемых иностранных компаний.



Третий закон устанавливает, что на участников третьего этапа "амнистии капитала" будут распространяться гарантии освобождения от уголовной ответственности за налоговые нарушения, совершённые до 1 января 2019 года. До 1 января 2019 года граждане РФ могли ликвидировать контролируемые иностранные компании и перевести средства в Россию, которые при этом полностью освобождались от налогов.



"AK&M" от 16.05.2019