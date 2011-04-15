Средняя российская семья претендует на доход в 78 тыс. руб., Ромир

Средняя российская семья претендуют на ежемесячный доход в 78 тыс. руб., что на 3% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает исследовательский холдинг "Ромир".



Каждая четвертая российская семья (25%) готова "нормально" прожить при семейном бюджете от 45 до 60 тыс. руб. в месяц.



Половина респондентов (51%) претендуют для обеспечения "нормальной жизни" на ежемесячный доход в 60-120 тыс. руб. в месяц.



При этом 11% респондентов считают, что для поддержания "нормальной жизни" им необходимо в среднем более 120 тыс. руб. для семьи из трех человек. И 1% готов "нормально" жить при доходе менее 20 тыс. руб.



Средний показатель финансовых запросов номинально приблизился к результатам докризисного 2014 года. Разрыв между финансовыми желаниями и реальностью в нынешнем году продолжил увеличиваться и составил 8.1 тыс. руб. в пользу имеющихся доходов.





"AK&M" от 16.05.2019