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16/05/2019
15:11

Средняя российская семья претендует на доход в 78 тыс. руб., Ромир

Средняя российская семья претендуют на ежемесячный доход в 78 тыс. руб., что на 3% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает исследовательский холдинг "Ромир".

Каждая четвертая российская семья (25%) готова "нормально" прожить при семейном бюджете от 45 до 60 тыс. руб. в месяц.

Половина респондентов (51%) претендуют для обеспечения "нормальной жизни" на ежемесячный доход в 60-120 тыс. руб. в месяц.

При этом 11% респондентов считают, что для поддержания "нормальной жизни" им необходимо в среднем более 120 тыс. руб. для семьи из трех человек. И 1% готов "нормально" жить при доходе менее 20 тыс. руб.

Средний показатель финансовых запросов номинально приблизился к результатам докризисного 2014 года. Разрыв между финансовыми желаниями и реальностью в нынешнем году продолжил увеличиваться и составил 8.1 тыс. руб. в пользу имеющихся доходов.


"AK&M" от 16.05.2019
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