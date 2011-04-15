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16/05/2019
14:49

Российский фондовый рынок продолжает расти

Российский фондовый рынок продолжает расти, несмотря на слишком неоднозначный внешний фон: индекс Мосбиржи и РТС прибавляют по 0.7%, в то время как азиатские индексы завершили день разнонаправленно (-1.6+0.6%), а европейские торгуются преимущественно в минусе (-0.1-0.3%). Об этом говорится в комментарии старшего аналитика УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой.

Довольно нейтральная реакция рынка (особенно азиатских индексов) на новый выпад Д.Трампа в отношении Китая (запрет на покупку корпорацией Huawei технологий и компонентов у американских компаний без предварительного одобрения) объясняется тем, что китайские власти уверяют, что смогут противостоять агрессии США, а также усилившимися ожиданиями инвесторов по поводу активизации монетарных и фискальных стимулов Пекином для поддержки замедляющейся экономики в столь сложной ситуации. Помимо этого, глобально рынки вернулись к идее о том, что ФРС пойдет на снижение ставки в конце года на фоне замедления американской, китайской и, как следствие, мировой экономики, подчёркивает аналитик.

Российский рынок, как создается впечатление, торговые войны и их последствия больше не интересуют после того, как Газпром объявил о повышении дивидендных выплат за 2018 год. Его котировки растут уже третий день подряд, обеспечивая притоки на российский рынок денег иностранных инвесторов, что положительно сказывается на курсе рубля. Последнее, в свою очередь, оказывает поддержку акциям компаний, ориентированным на внутренний спрос. Так, на отечественном рынке сегодня в плюсе торгуются акции компаний всех секторов, а не только нефтегазовых на фоне дорожающей нефти.


"AK&M" от 16.05.2019
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