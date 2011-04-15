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16/05/2019
17:21

Госдума приняла в первом чтении проект поправок в НК об отмене НДС на региональные авиаперевозки

Госдума приняла в первом чтении проект поправок в Налоговый кодекс, устанавливающий на бессрочной основе нулевую ставку НДС на авиаперевозки, если рейс не проходит через Москву и Московскую область. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Предлагается установить на бессрочной основе нулевую ставку НДС в отношении операций по реализации услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления и пункт назначения, а также все промежуточные пункты маршрута перевозки расположены вне территории Москвы или Московской области.

Сейчас нулевая ставка НДС по внутренним пассажирским авиаперевозкам установлена для случаев, когда пункт отправления или пункт назначения расположены на территории Крыма или Севастополя, ДФО и Калининградской области. Для остальных случаев внутренних пассажирских авиаперевозок до 2021 года установлена ставка НДС в размере 10%, а после этой даты - 20%.



"AK&M" от 16.05.2019
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