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17/05/2019
10:45

Дайджест газеты "Коммерсант" от 17 мая 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 17 мая 2019 года.

ЧЕРТЕЖ РЕГУЛЯТОРНОЙ ГИЛЬОТИНЫ
НА ЮРИДИЧЕСКОМ ФОРУМЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ НОВЫЙ ПРОЕКТ ЗАКОНА О ГОСКОНТРОЛЕ


Вчера на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) был представлен новый законопроект о госконтроле, который по сути должен стать контрольно-процессуальным кодексом. Смысл - уход от "карательной" политики контролеров и переход к профилактике, отказ от "гегемонии проверок" и предпочтение менее трудозатратных и более оперативных мероприятий. Кроме того, в законопроекте фиксируется сам принцип "регуляторной гильотины", который на текущий момент является центральным звеном реформы контрольно-надзорной деятельности (КНД) - контролеры с 2021 года не смогут проверять соблюдение обязательных требований, установленных правительством и госорганами до этой даты, включая акты СССР и РСФСР, если не успеют их до этого обновить.


США ПРОЛЕТЕЛИ МИМО УДМУРТИИ
АМЕРИКАНСКИЕ ИНСПЕКТОРЫ НЕ ПОСЕТЯТ ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД

Американские специалисты, осуществляющие инспекции в рамках договора СНВ-3, не приедут на Воткинский завод, выпускающий твердотопливные ракетные комплексы. Контракт между госкорпорацией "Роскосмос" и предприятием, подразумевавший выделение на прием американской стороны около 200 тыс. руб., был расторгнут, а из трех инспекций не состоялось ни одной. По данным "Ъ", это могло стать следствием отказа Минобороны РФ от развертывания серийного производства новейших МБР РС-26 "Рубеж".


ПРАВОНАРУШИТЕЛЯМ ДОБАВЯТ ПРАВ
КОНСТАНТИН ЧУЙЧЕНКО ОБЕЩАЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ ИМ ЗАЩИТУ В НОВОМ КОАП

Вице-премьер Константин Чуйченко, возглавляющий межведомственную рабочую группу по разработке нового КоАП при правительстве РФ, сообщил "Ъ", что в документе могут быть усилены процессуальные гарантии лицам, подвергающимся задержаниям и другим мерам, приближенным к уголовной ответственности. "Направление нашей работы состоит, в том числе, в том, чтобы обеспечить надлежащий уровень защиты интересов всех людей, которые под действие этого механизма подпадают",- заявил вице-премьер. Необходимость появления в КоАП норм, обеспечивающих гарантии и защиту конституционных прав задержанных уже на досудебных стадиях, сейчас обсуждают члены президентского Совета по правам человека (СПЧ).


АНАТОЛИЙ ЯКУНИН УХОДИТ В САМООБОРОНУ
ПОСЛЕ ОТСТАВКИ ИЗ МВД ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ БУДЕТ РАЗВИВАТЬ САМБО

Как стало известно "Ъ", в ближайшее время должность начальника оперативного управления МВД РФ покинет генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин. В свое время господин Якунин помог будущему министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву раскрыть целую серию громких коррупционных дел в Орловской области, а затем на протяжении нескольких лет возглавлял ГУ МВД по Москве. Сам господин Якунин причиной своей отставки называет желание заняться новым делом, однако, по данным "Ъ", у руководства МВД претензии к работе генерала все же имелись. До выбора нового места работы господин Якунин планирует заняться возрождением боевого самбо в его родной Орловской области.


БАНКИР РАСКАЯЛСЯ НА ШЕСТЬ ЛЕТ
ОСУЖДЕН БЫВШИЙ ПРЕДПРАВЛЕНИЯ МОСТРАНСБАНКА

Как стало известно "Ъ", Лефортовский суд Москвы приговорил к шести годам заключения бывшего председателя правления Мострансбанка Сергея Захарикова. Он признан виновным в хищении из кредитного учреждения 2,2 млрд руб. Используя средства ВОИС, РАО и РСП, являвшихся клиентами банка, господин Захариков фальсифицировал отчетность перед Центробанком. При этом банкир, вовремя признавший свою вину, избежал гораздо большего срока.


ГРУЗОВИКАМ НЕ ДАЛИ СЪЕХАТЬСЯ
ФАС ЗАПРЕТИЛА TRATON И HINO СОВМЕСТНО ЗАКУПАТЬ ТОРМОЗА И БАКИ

Производители грузовиков - автоконцерны Traton и Hino Motors Ltd - договорились создать совместное предприятие для объединения закупочных команд в РФ. Но в ФАС посчитали, что это ограничит конкуренцию, и отказали компаниям в ходатайстве. Юристы отмечают, что обычно служба идет навстречу бизнесу в таких ситуациях, и не видят здесь признаков картеля.


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
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"AK&M" от 17.05.2019
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